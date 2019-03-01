巴今釋印飛行員 遞上橄欖枝

2019年03月01日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

印度空軍一架直升機2月27日在印屬喀什米爾墜毀。印度士兵在現場調查，直升機似乎剛墜落不久，遺骸升起白煙。（法新社）

印巴密集交戰2天後，巴基斯坦提出在今天上午釋放俘獲的印度飛行員，向印度遞上橄欖枝。印度總理莫迪則強硬表示，巴基斯坦意圖分化印度，印度上下應團結如一，共同贏取勝利。印巴雙方在喀什米爾仍舊持續交火，衝突尚未停息。

領空關閉害航班大亂

受到戰爭波及，巴基斯坦昨日繼續全面關閉領空；印度則是宣布關閉西部和北部領空。許多往返亞洲與歐洲的航班都取消或是改道，多達4000名旅客受到影響。曼谷機場當日擠滿大批茫然等待的旅客，被迫滯留動彈不得。

印度與巴基斯坦陷入近半世紀最嚴重的軍事衝突，大陸與美國皆呼籲雙方克制。印度總理莫迪昨舉行視訊會議向印度人民黨（BJP）的黨工與志工喊話矢志團結，邊境衝突隻字未提。針對印巴衝突，印度政府昨日晚間7時召開海陸空三軍聯合簡報。

莫迪籲團結贏取勝利

美國總統川普在河內記者會稱印巴情勢「已經有好消息」。數小時後，巴基斯坦總理伊姆蘭宣布，為了展現善意和為和談鋪路，巴國將於3月1日上午釋放俘獲的人質：印度空軍聯隊長阿比納丹．瓦塔曼。

伊姆蘭在國會聯席會議指出，「切勿將我們緩解緊張的舉動解讀為示弱」，並呼籲印度不要再讓局勢惡化，「否則巴基斯坦會被迫採取報復」。

印度陸海空三軍將領昨日晚間首度罕見召開聯合記者會。空軍副司令卡普爾表示，對巴基斯坦願意釋放印度飛官表示高興。他另指出，印方在拉卓里東部找到F16戰機殘骸，證實前一日印方確實擊落巴國該架戰機。

巴總理稱願緩解緊張

《今日印度》等印媒報導，印度軍方指巴基斯坦軍隊昨日動用火箭炮和輕武器，向印屬喀什米爾克里希納地區印軍前哨站開火，自凌晨至清晨6時左右停止。當日下午1時與2時，巴國又朝印屬喀什米爾拉卓里與普恩奇鎮開火。

印度軍方發言人阿南德補充表示，前線官兵執行「強力有效反擊」，雙方互相炮擊一段時間後收手。印度指控巴基斯坦違反2003年簽署的停火協議，連續第7天無故發動挑釁。

為預防無辜人員傷亡，印度政府已經下令，印屬喀什米爾拉卓里與普恩楚鎮方圓5公里，與實際控制線沿線的所有學校關閉，並要求邊境附近的居民待在家裡，炮擊時勿外出。

(中國時報)