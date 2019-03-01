求援！巴外長深夜急電王毅

2019年03月01日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

印巴爆發空戰，大陸外長王毅2月27日深夜接獲巴基斯坦外長古瑞希急電時，重申希望巴印雙方保持克制，強調各國主權和領土完整應切實得到尊重，陸方不願看到有違國際關係準則的行為。大陸學者樂觀預期，印巴衝突可控，不認為印巴雙方有什麼戰爭意圖。

大陸外交部網站消息，前天深夜，古瑞希緊急給王毅打電話，通報巴印局勢最新情況，希望陸方繼續為緩和當前緊張局勢發揮建設性作用。

王毅對巴印緊張局勢升級深表憂慮，向古瑞希介紹了陸方所做的勸和促談工作，重申希望雙方克制，切實履行防止事態擴大的承諾。王毅強調，各國主權和領土完整應得到尊重，陸方不願看到有違國際關係準則的行為。

大陸觀察者網報導，上海對外經貿大學南亞和印度洋研究中心主任郭學堂指出，印巴衝突可控，不認為印巴雙方有什麼戰爭意圖。這次事件背景是印度正處於大選前的關鍵時期，總理莫迪所屬的印度人民黨去年底選舉形勢逆轉，對莫迪很不利，因此需要利用外部軍事衝突轉移視線，特別是激發國內印度教的民族主義情緒，這樣對選舉比較有利。

所以印度表面上是為了打擊2月14日發動襲擊的默罕默德軍，實際上是透過這次反擊爭取更多選票，這是短期之內印度政府最主要考慮的事。

至於巴基斯坦的行動，郭學堂判斷，面對印度戰機入侵，巴國需要強硬回應，但戰爭不是他們想要的結果。郭學堂強調，有一點非常關鍵，上星期沙烏地阿拉伯王儲剛訪問過這兩個國家，簽了大額投資協定，並在離開巴國去印度訪問之前說，他要從中斡旋雙方關係，防止局勢升級。

(中國時報)