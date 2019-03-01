航電配備先進 梟龍一戰成名
印巴衝突延燒，也讓陸巴合作研發的梟龍戰機正式「開胡」。受到梟龍「一戰成名」的影響，身為戰機研發方之一的四川成飛集成科技股份有限公司股價接連開紅盤，已經連續2天漲停板。
陸媒報導，梟龍戰機擊落一架入侵的印度空軍米格21戰機。儘管這並非梟龍戰機的第一次戰果，第一次戰果是擊落伊朗飛過來的無人機，但是這次印巴空戰屬於高強度的空對空作戰，擊落印度空軍的有人駕駛戰鬥機。
值得一提的是，巴基斯坦空軍裝備120架梟龍戰機，堪稱巴國空軍的「當家主力」。從研製之初，陸巴雙方都傾注大量心血，針對巴基斯坦的主要敵手做出針對性的研發，密切吸收此前印巴空戰實戰的經驗教訓，從而造就一款極為適合南亞作戰環境的超實用戰機，如今果然一戰成名。
事實上，梟龍在印巴空戰中大顯神威，絕非僥倖。報導稱，從作戰能力來說，梟龍取得對米格21的勝利理所當然；從機動性來說，梟龍具備三代機以上的機動能力，和美國最新版本的F16差不多，航電水準也達到三代機先進水準，可發現105公里外的敵人戰鬥機目標，下視超過55公里，比蘇愷30MKI雷達更強。
此外，梟龍戰機配備先進航電設備。梟龍的雷達，最早一批KLJ7脈衝都卜勒雷達，由於定型稍晚，採用更多先進技術，發現距離更遠，重量則輕一半，但是發現距離卻提高2成，可靠性更高。裝備這款雷達之後，印度空軍的現有戰鬥機，不管是幻象2000還是蘇愷30MKI都不堪一擊。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。