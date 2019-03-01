航電配備先進 梟龍一戰成名

2019年03月01日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

印巴衝突延燒，也讓陸巴合作研發的梟龍戰機正式「開胡」。受到梟龍「一戰成名」的影響，身為戰機研發方之一的四川成飛集成科技股份有限公司股價接連開紅盤，已經連續2天漲停板。

陸媒報導，梟龍戰機擊落一架入侵的印度空軍米格21戰機。儘管這並非梟龍戰機的第一次戰果，第一次戰果是擊落伊朗飛過來的無人機，但是這次印巴空戰屬於高強度的空對空作戰，擊落印度空軍的有人駕駛戰鬥機。

值得一提的是，巴基斯坦空軍裝備120架梟龍戰機，堪稱巴國空軍的「當家主力」。從研製之初，陸巴雙方都傾注大量心血，針對巴基斯坦的主要敵手做出針對性的研發，密切吸收此前印巴空戰實戰的經驗教訓，從而造就一款極為適合南亞作戰環境的超實用戰機，如今果然一戰成名。

事實上，梟龍在印巴空戰中大顯神威，絕非僥倖。報導稱，從作戰能力來說，梟龍取得對米格21的勝利理所當然；從機動性來說，梟龍具備三代機以上的機動能力，和美國最新版本的F16差不多，航電水準也達到三代機先進水準，可發現105公里外的敵人戰鬥機目標，下視超過55公里，比蘇愷30MKI雷達更強。

此外，梟龍戰機配備先進航電設備。梟龍的雷達，最早一批KLJ7脈衝都卜勒雷達，由於定型稍晚，採用更多先進技術，發現距離更遠，重量則輕一半，但是發現距離卻提高2成，可靠性更高。裝備這款雷達之後，印度空軍的現有戰鬥機，不管是幻象2000還是蘇愷30MKI都不堪一擊。

(中國時報)