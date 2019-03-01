聽證會引政治海嘯 川普怒嗆扯謊

2019年03月01日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

川金峰會在河內舉行之際，政治爭議如影隨形！川普前私人律師柯恩，在地球另一端出席聯邦眾議院的聽證會。透過美國電子媒體長時間實況轉播，在美國形成針對川普的另一場政治風暴。柯恩指控川普是「種族主義者、騙子、壞蛋」。民主黨議員感謝他挺身而出，柯恩一度噴淚。川普則隔海兩度怒嗆柯恩「扯一堆謊」。

面對柯恩的指控，川普第一時間發推特，稱自己「很衰」才聘柯恩當律師，並批對方「奸巧」「說謊只為當汙點證人減刑」。過了一晚川普餘怒未消，昨天記者會再對柯恩開炮，「謊話連篇」「虛假的聽證會，選在至關重要的峰會期間」「他沒提出我在大選期間與俄國勾結的證據。」涉入通俄漩渦的川普之子小唐納也發推特，批柯恩扭捏作態只是想紅。

川普通俄門再遭連環爆

柯恩去年12月，因2017年在通俄門調查向國會說謊，加上為川普支付封口費給其外遇對象─AV女優暴風女等人，違反競選資金相關法規等罪名，遭紐約地區法院判刑3年，5月將入監服刑。他27日出席政府改革和監督委員會聽證會，準備20頁證詞。一開場柯恩就為自己就川普在莫斯科的地產事業，對國會做出虛假陳述致歉；但他稱，當時川普律師團查核並編輯他證詞的相關資訊。

柯恩強調，川普對莫斯科的川普飯店建案知情，「當時我在俄國積極為他喬事，（大選期間）他直視我，說他在俄羅斯沒有事業，然後給美國人民一樣的說法，他以自己的方式要我扯謊。」柯恩說，「我很羞愧，我選擇掩飾川普的非法行為，而沒聽從自己的良心。我清楚他是哪種人。」

竟稱黑人統治國是屎坑

關於川普在大選期間是否與俄國勾結，柯恩稱在紐約川普大樓舉行、小唐納以及與克里姆林宮有淵源女的律師密會，「川普完全知情」，該密會主要是為了挖民主黨候選人希拉蕊的黑資料。這是首度有川普核心人士做出類似表態。

柯恩爆料，過去10年，川普下令他去恐嚇他人或其他公司「約有500次」。他還指控川普曾要求他「講出一個由黑人統治、但不是屎坑的國家」。柯恩說，他倆有一次開車行經芝加哥貧民區，川普評論「只有黑人才過那種生活」，「川普甚至告訴我，『黑人太笨了，所以絕對不會投票給我』，但我卻繼續為這種人效勞。」

(中國時報)