再挨一記重拳 川普火燒屁股
曾公開稱願意為川普擋子彈的前律師柯恩，在聽證會驚爆內幕，揭露他協助前老闆掩蓋的諸多「齷齪勾當」，徹底與川普切割。他提出的諸多指控和證據，極可能促使國會與聯邦調查局（FBI），展開最新一輪調查。對應付通俄門調查和民主黨已經左支右絀的川普來說，昔日自己人倒戈與通俄門特檢穆勒配合，形同另一記重拳。在政治上和法律上，尋求連任的川普恐怕都剉咧等。
儘管針對通俄門調查，川普仍嘴硬，堅稱是政治迫害、沒有證據、民主黨的陰謀；但隨著民主黨1月掌控眾議院後，發起一連串調查和聽證，穆勒團隊近日也將公布為期兩年的通俄門調查結果，都讓川普如坐針氈。
民主黨眾議員華瑟曼女士在聽證會問柯恩，能否依據他的爆炸性指控與他共同配合，柯恩則暗示，穆勒對於俄羅斯是否干預美國2016年大選，可能已掌握證據，「我懷疑特檢辦公室和其他政府機構，已經掌握您尋找的資訊。」
儘管柯恩在聽證會說，他無法證實競選期間川普與俄勾結，但以川普近年與俄國總統普丁眉來眼去的互動，「很不對勁」。目前尚不清楚穆勒的調查結果，會向上延燒到何等程度，而司法部的政策是現任總統可能不會遭起訴，但民主黨已多次表明，絕對會把完整報告弄到手，且若有需要，不排除啟動彈劾程序。
除此之外，柯恩在聽證會還出示單據、以及川普與其子小唐納簽名的支票影本等證據，以證明川普的確知情、且下令他支付封口費，給自稱與川普有不倫戀的風暴女丹妮爾絲。柯恩此舉意在暗指，川普父子與這個犯罪陰謀脫不了關係。法律專家分析，一旦川普卸任，他居住地所屬的紐約執法當局就可起訴他。至於小唐納，可能會更快面臨遭起訴的危局。
(中國時報)
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