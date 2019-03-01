確保陸落實協定 美機動徵關稅
美國貿易代表萊海澤2月27日在眾議院籌款委員會聽證時說，只憑大陸允諾採購更多美國產品，美陸並不足以達成協定，協定必須包括「重大的結構性改變」，而且必須有可執行性。縱使美陸達成能止戰的貿易協定，美國未來幾年仍有必要維持隨時對大陸貨品加徵關稅的態勢，以確保陸方落實協定。
須有重大結構性改變
路透報導，萊海澤就川普對陸貿易政策作證時說，簽署美陸貿易協定還有大量工作要做。美國貿易代表署已進入法定程序，待命執行川普延後貿易戰休兵大限的決策。但貿易代表署稍晚聲明表示，仍有可能對大陸貨品加徵關稅稅率，從10％漲到25％。
美國之音報導，萊海澤對籌款委員會說，美陸之間問題非常嚴重，不是靠保證增加採購就能解決。行政當局正在推動重大的結構性變化，創造更公平的競爭環境，尤其在智慧財產權和技術轉讓問題上。
稅率有可能漲到25％
萊海澤表示，美國可跟世界上任何人競爭，但是必須有規則、得到執行的規則，以確保市場結果，而不是由國家資本主義和技術盜竊來決定贏家。
萊海澤說，川普想要的協議，首先要有可執行性，要能改變大陸在強迫性技術轉讓、智慧財產權、大型產業政策補貼，及各種具體、四處蔓延的行為模式和做法。
他說：「我們正在取得真正的進展。如果我們能夠完成這項努力，──我要強調『如果』能就所有懸而未決的重要執行問題及其它關注，達成滿意的解決方案，或許可以達成協定，幫助美中經濟關係渡過難關。」
盼陸改革有可執行性
萊海澤強調，他不會笨到以為通過一次談判就能解決大陸的所有行為。他說：「在達成協定之前，而且更重要的是，在達成協定之後，『如果』達成協定的話，都仍然有很多工作要做。」
萊海澤認為，對於與大陸談判的方式，他得悉大陸政府內的改革派有改變意願，因此寄望與他們合作。如果此情況屬實，他希望將具體問題落實到具體文字，並具有可執行性和清晰的執行過程。
(中國時報)
推薦閱讀
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範