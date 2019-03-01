確保陸落實協定 美機動徵關稅

2019年03月01日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

美國貿易代表萊海澤2月27日在眾議院籌款委員會聽證時說，只憑大陸允諾採購更多美國產品，美陸並不足以達成協定，協定必須包括「重大的結構性改變」，而且必須有可執行性。縱使美陸達成能止戰的貿易協定，美國未來幾年仍有必要維持隨時對大陸貨品加徵關稅的態勢，以確保陸方落實協定。

須有重大結構性改變

路透報導，萊海澤就川普對陸貿易政策作證時說，簽署美陸貿易協定還有大量工作要做。美國貿易代表署已進入法定程序，待命執行川普延後貿易戰休兵大限的決策。但貿易代表署稍晚聲明表示，仍有可能對大陸貨品加徵關稅稅率，從10％漲到25％。

美國之音報導，萊海澤對籌款委員會說，美陸之間問題非常嚴重，不是靠保證增加採購就能解決。行政當局正在推動重大的結構性變化，創造更公平的競爭環境，尤其在智慧財產權和技術轉讓問題上。

稅率有可能漲到25％

萊海澤表示，美國可跟世界上任何人競爭，但是必須有規則、得到執行的規則，以確保市場結果，而不是由國家資本主義和技術盜竊來決定贏家。

萊海澤說，川普想要的協議，首先要有可執行性，要能改變大陸在強迫性技術轉讓、智慧財產權、大型產業政策補貼，及各種具體、四處蔓延的行為模式和做法。

他說：「我們正在取得真正的進展。如果我們能夠完成這項努力，──我要強調『如果』能就所有懸而未決的重要執行問題及其它關注，達成滿意的解決方案，或許可以達成協定，幫助美中經濟關係渡過難關。」

盼陸改革有可執行性

萊海澤強調，他不會笨到以為通過一次談判就能解決大陸的所有行為。他說：「在達成協定之前，而且更重要的是，在達成協定之後，『如果』達成協定的話，都仍然有很多工作要做。」

萊海澤認為，對於與大陸談判的方式，他得悉大陸政府內的改革派有改變意願，因此寄望與他們合作。如果此情況屬實，他希望將具體問題落實到具體文字，並具有可執行性和清晰的執行過程。

(中國時報)