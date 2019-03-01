陸兩會聚焦民營經濟發展

2019年03月01日 04:10 中國時報 吳泓勳 ／台北報導 ／台北報導

今年大陸全國兩會預計於3月3日、5日召開，由於面對陸美貿易戰衝擊與全球經濟走弱導致大陸今年面對下行風險，兩會釋出政策與態度將成大陸全年經濟航向的前瞻羅盤。學者分析今年兩會所聚焦的幾項重點包含促進民營經濟發展政策與減稅降費等成為重點。另包含社保費率調降方案、《外商投資法》等也備受關注。

除此之外，陸媒分析「防風險」成為2019年開年關鍵詞，從嚴守系統性金融風險，到防範房市起落；再到穩定就業、加強市場監管等風險化解，也料成今年「兩會」重要看點。

翻開2018年成績單，大陸GDP成長率雖稍緩至6.6％，但增速仍在全球前5大經濟體中居首，對世界經濟成長貢獻率近30％，按平均匯率折算，去年大陸經濟總量達13.6兆美元，穩居世界第2位。

但全球經濟成長2019年放緩勢必影響大陸在內等經濟體。去年底大陸中央政治局常委會就提出「六穩」政策；隨後中央經濟工作會議也直指2019年經濟面臨下行壓力，要增強憂患意識，更讓「兩會」政府工作報告備受矚目。

上海華東師範大學企管系副教授陳弘信觀察，大陸從去年下半年起，中央到地方政府不斷表態推進民營經濟，預見今年「兩會」經濟一大風向將聚焦支持民營企業發展的具體政策。

陳弘信認為推進民企的首波可能政策應在金融面，指出民企當務之急就是融資問題，有些資金鏈斷裂的民企不是經營體質不好，反而都有賺錢，卻因發展太快加上來不及因應融資環境的改變而虧損甚至倒閉。

至於兩會另一大經濟政策風向則在「減稅降費」。從去年底各大中央級會議多次強調重申、農曆年前的各地方「小兩會」也已紛紛推出相關政策，整體力道將較去年更大。

此外也有專家分析，大陸面對調整經濟結構朝內需轉型，因此在刺激內需消費、開放外資准入等動作也備受關注，例如全新的《外商投資法》能否在兩會期間通過就為焦點之一。

(中國時報)