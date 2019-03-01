蔡英文承諾 續做教廷人道慈善夥伴

2019年03月01日 04:10 中國時報 楊孟立 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

教宗方濟各特使、教廷萬民福音部部長費洛尼樞機主教（Card. Fernando Filoni）昨日起至3月3日應邀訪台，出席我天主教會舉辦的「第四屆全國聖體大會」，昨日拜會蔡英文總統、陳建仁副總統。蔡英文表示，台灣將持續做為教廷人道慈善的夥伴，為世界做出更多貢獻。

「第四屆全國聖體大會」今起在雲林縣立體育館舉行，費洛尼樞機主教將會晤台灣主教團、主持斗六聖玫瑰天主堂彌撒及安養院聖家納家園開幕典禮、參訪天主教輔仁大學附設醫院、輔仁聖博敏神學院及台灣總修院等多項天主教福傳行程。

外交部指出，聖體大會是天主教會重要的宗教活動，藉由崇敬聖體見證耶穌，台灣天主教會自2011年起，每2至3年由台灣7個教區輪流舉辦全國聖體大會，第四屆大會輪由嘉義教區主辦。此次教宗指派主管天主教會牧靈福傳工作的萬民福音部部長費洛尼樞機主教來台與會，充分彰顯對台灣天主教會及教友的重視，也展現台灣天主教會在區域內扮演重要角色。

蔡英文昨接見費洛尼樞機主教時表示，台灣和教廷共享自由、人權、博愛等普世價值，對於教宗方濟各常提到「以對話取代暴力是最好的方式」，她非常認同，這也是民主台灣的信念。

蔡英文指出，不論過去或現在，天主教徒都是台灣社會很重要的一股力量，不斷做出貢獻。像是這屆的全國聖體大會，由嘉義教區承辦，在雲林舉行。教友們不但要帶領台灣與國際接軌，也特別行銷雲林地景地產，來帶動觀光。相信費洛尼樞機主教這一趟，一定能感受到台灣教會和教友們的熱情和活力。

(中國時報)