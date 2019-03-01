台美辦宗教自由對話 逾10國參與

2019年03月01日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

「宗教自由」也納入美國的印太戰略。美國國務院表示，3月11日與12日將在台北舉辦「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」，印太區域將有逾10國代表來台與會，美國代表團由國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）率團來台。據了解，蔡英文總統將出席致詞。

美國國務院亞太媒體中2月27日正式發布通知，邀請亞太區域媒體參與由台灣民主基金會、台灣外交部與國際宗教自由圓桌（IRF）與美國在台協會（AIT）等單位共同在台北舉辦的「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」。

過去美方談及印太戰略，主要內容在政治、軍事、經濟層面，但這次首度將宗教自由納入，並選在台北舉行，美方的用意，不言可喻。

美國務院亞太媒體中心表示，來自印太區域公民社會代表與宗教自由倡導者可齊聚一堂，討論面對威權主義、壓迫與排除異己時，捍衛宗教自由的最好作法，這次在台灣舉辦的對話將有逾10國代表參與，布朗巴克將發表開幕致詞，AIT處長酈英傑也將致歡迎詞。

全球部長級宗教自由會議去年7月首次在美國舉辦，由國務卿蓬佩奧主持，邀請了40多國的外交部長與會，總計共有超過80個國家官員出席，我國由駐美代表高碩泰參加。會後，美國也鼓勵其他國家舉辦區域層次的宗教自由會議，而台灣率先響應，並召開首次印太區域會議，美方表示，台灣捍衛宗教自由的民主典範值得被肯定。

美國國務院亞太媒體中心強調，宗教自由是美國民主的基本原則之一，美國期盼與印太區域夥伴合作，尤其是台灣，以促進一個自由且開放的印太區域，使宗教與意識型態得以多元繁盛。

(中國時報)