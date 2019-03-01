《外商投資法》大利多 台商期待
大陸今年「兩會」召開在即，在包含台商在內的民企支持政策，今年可著墨空間甚多，例如減稅降費、《外商投資法》都是巨大紅利。資深台商認為，除了這些政策外，「惠台31條措施」至今滿1年，先前眾多台商都建議進一步細化規範，加上1月2日大陸國家主席習近平「深化兩岸融合發展」等言論，看好「兩會」期間獲知後有望對31條細節推出更具體措施。
針對台商在內具重大影響的《外商投資法》，上海台協副會長蔡世明表示，該法對外徵求意見書已在2月24日截止，認為大陸官方內部整合應已差不多，會否在「兩會」正式拍板公告也成必須關注的焦點。
蔡世明說，「惠台31條措施」從去年228公告後將近1年，呼籲有些措施必須更深化研究與規範。他也觀察到大陸部分地方政府近期開始慢慢有動作，例如近日福建省高院就對台胞訴訟推出準國民待遇的新規。
實際上，福建省高級人民法院日前已頒發《關於進一步發揮司法職能促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》共59條，內容例如設立台胞權益保障法官工作室、台胞證可作為有效身分證明在大陸從事訴訟等。
另也有資深台商指出，從1月2日習近平在《告台灣同胞書》40周年活動的對台言論，經濟面持續重申融合發展、互通、分享經濟機遇等，近期大陸官方各單位都在學習指示，看好「兩會」期間或之後應開始有動作。
至於台商很關注的企業社保調降方案，蔡世明認為不見得會在「兩會」公布，畢竟該方案一推出所涉及不僅台商，而是影響大陸整體企業的巨大調整。
(中國時報)
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