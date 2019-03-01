卡痛葉恰特草 是毒品非草藥

2019年03月01日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

行政院2月底新公告5種列管新興毒品，備受關注的卡痛（Kratom）葉、恰特草上榜，各被列為三級、二級毒品；不少人誤認卡痛是紓緩疼痛的「助眠」草藥，去年還有網友在國發會公共政策網路參與平台提案反對將卡痛列毒品管制，但刑事局官警強調，卡痛、恰特草雖然貌似植物，但絕非「天然ㄟ尚好」，吸食過量會致死，美國就有40多人因吸食卡痛致死。

卡痛不具醫療用途

官警說，卡痛是東南亞的帽柱木屬植物，具有嗎啡衍生物的特性，吸食後會有心跳過快、意識混亂、嘔吐、血壓升高等症狀，過量會致死。其實卡痛不具醫療用途，美國已傳出40多起死亡案例，有5個州禁止販售及持有，美國緝毒局擬將卡痛列為與海洛因同級的一級管制藥物。

東非罌粟易生幻覺

另恰特草有「東非罌粟」、「阿拉伯茶」之稱，對中樞神經具刺激作用，會出現情緒亢奮、煩躁多汗等現象，甚至會產生幻覺、攻擊性、暴力自殘等失去理智行為。歐美、大陸都將它列為管制藥物或毒品。

卡痛、恰特草過去無法可管，海關自2013年迄今共攔查到13件、63多公斤的卡痛郵包，目前臉書社團及部分拍賣網站，仍有人販售或宣稱是卡痛替代品「藍睡蓮」等物，30公克要價600多元。

正式列管免成漏洞

刑事局前年曾破獲2起恰特草「毒郵包」走私案，卻因恰特草不是列管毒品，2案都獲判無罪。法務部毒品審議委員會去年決議將恰特草、卡痛列為毒品，並經行政院正式公告，不讓恰特草、卡痛為「漏網之『草』」，成為緝毒漏洞。

警方說，民眾勿被卡痛、恰特草的植物外觀所騙，以為「天然ㄟ尚好」，吸食植物類毒品的成癮性、危害性小於化學新興毒品，事實上，恰特草具卡西酮成分，據調查，混用吸食後因精神恍惚或產生幻覺，從高處墜落死亡比例，已有逐年攀升趨勢。

(中國時報)