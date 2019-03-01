新興毒品索命 3年210人枉死
國內新興毒品泛濫，據法務部法醫研究所統計，近3年的新興毒品相關致死案例共210人，其中去年死亡45人，死者平均年齡28.9歲，多為年輕人。
法醫所指出，2016年因新興毒品死亡有65人，2017年間一度暴增至100人，去年死亡數下降至45人，死者男性32人，女性13人，死亡年齡平均28.9歲，自死者身上共檢出20幾種新興毒品，平均每名死者被檢出4.3種新興毒品。
相較於2017年的100案、死者平均年齡28.6歲，去年新興毒品吸食致死率及年齡層均有改善，顯示檢警近年強力緝毒已初見成效。
但法醫所警告，施用新興毒品後產生幻覺由高處墜落死亡的比例逐年上升，2017年100起死亡案件中有19件非因吸毒過量、混毒致中毒死亡，而是吸毒後因精神異常而無預警跳樓死亡，比率19%，遠高於2016年5人跳樓的比率7.7%，值得重視。
(中國時報)
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