台石化檢修爆炸 4人燒燙傷

2019年03月01日 04:10 中國時報 林宏聰 、 劉宥廷 、 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄林園工業區台灣石化合成公司廠區昨傍晚因高壓氣體外洩起火，造成4名工人受傷，其中2人燒傷面積大，傷勢嚴重；環保局趕往監測，依粒狀汙染物溢散及未於時限內通報，當場裁罰500萬元。

遭燒傷的4人當時正在整修管線，其中29歲吳男、20歲李男因離爆炸地點較近，分受全身95%、90%燒燙傷，傷勢嚴重；另26歲林男雙眼、臉部及手腳18%燒燙傷、41歲陳男四肢23%燒燙傷，4人分送海軍總醫院、長庚、健佑醫院治療。

高市環保局調查，台石化M01甲基第三丁基醚製程2月27日開始停止操作進行檢修，28日下午進行氮氣吹驅排空管線時，疑因外接的橡膠管破裂，導致殘存的高壓氣體噴出接觸火源爆炸；甲基第三丁基醚屬易燃液體，作為無鉛汽油的添加劑。

製程主要原料液化石油氣、甲醇及觸媒樹脂等燃燒殆盡，雖場外並未檢測到相關氣體，但濃煙密布，明顯粒狀汙染物溢散，且廠方並未在規定1小時內通報，環保局先裁罰500萬。

林園區是高雄市長韓國瑜戶籍地，但林園工業區工安及汙染事件頻傳，1月中旬起陸續發生信昌化工異丙苯外洩燃燒、中油林園廠跳電，環保局長袁中新還未夜宿林園，昨又發生4人燒傷的台石化火警工安意外。

台石化火警伴隨多次爆炸聲響，當地里長立刻透過廣播，要求居民不要靠近、盡快疏散；民眾紛紛將台石化失火照片、影片上傳網路，無奈PO文「真是不定時炸彈」、「228連假放煙火」、「林園能上版面的新聞只有這種」。

(中國時報)