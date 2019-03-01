兩岸共打 才能拒毒於境外
國內新興毒品泛濫，檢警近年雖發動數波「安居緝毒」專案強力緝毒，但製毒集團卻利用合法進口的化學原料作掩護，將化學式稍做改變後就可煉毒，令檢警防不勝防。由於毒品原料大多來自對岸，所以要打贏反毒戰爭，不能自絕於大陸，應加強兩岸共打，才能斬斷毒品源頭，「拒毒於境外」。
新興毒品成分為「新興精神活性物質」(NPS)，又稱為「狡詐家藥物」（Designer Drug），是模仿已知非法藥物的結構，微幅修改進行化學合成，衍生出種類繁多且發展迅速的新興毒品，常見的NPS包括K他命、浴鹽等。目前聯合國已通報929種NPS，國內列管NPS約300多種。
刑事局日前破獲1座以新配方製造K他命的大型製毒工廠，查扣成品、半成品與原料共1公噸，卻發現製毒的化工原料未被列管，疑是從大陸合法進口。另海巡署破獲市價10億的毒品倉庫，起出2653公斤的「喵喵」先驅原料、第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」，亦疑來自大陸。
官警坦言目前國內製毒原料大多來自大陸，但近年兩岸政治局勢急凍，致兩岸共打機制停擺，不利於偵辦跨境毒品犯罪。
然而，緝毒須斬斷其源頭，才能畢其功於一役，因此緝毒不能獨缺陸方，應加強兩岸共打、合作緝毒，才能有效將毒品阻絕於境外。
(中國時報)
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