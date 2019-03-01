廚餘桶棄嬰屍 涉案星國情侶離台

2019年03月01日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

發生於上月的新店女嬰棄屍案，警方依據監視器畫面，鎖定新加坡籍23歲李姓男子與24歲郭姓女子涉有重嫌，但2人早於26日出境返回新加坡，已聯繫新加坡警方協助調查。另檢警將於3月5日對女嬰屍體解剖，釐清死亡時間。

2月26日，新北市新店區某環保公司員工在處理廚餘時，赫然發現1具仍附有胎盤臍帶的女嬰屍體，報警處理。警方發現，女嬰全身無明顯外傷、四肢健全、胎盤臍帶完整，臍帶約20至30公分長，未有屍斑，研判女嬰死亡不久，塑膠袋內沒有任何衣物或其他物品。

警方調查，該公司清潔車25日7時至26日清晨5時，行經北市中山區、大同區、大安區，沿途收取逾百個社區大樓及餐廳、公司行號的垃圾、廚餘，垃圾直接載往焚化爐回收，廚餘及回收物則統一載回新店回收廠進一步處理。

警方依據清潔車司機供詞，鎖定棄屍地點為台北市萬華區昆明街、西門町鬧區。調閱監視器發現，26日清晨3時，李嫌身穿黑衣、黑褲、夾腳拖鞋，將裝有嬰屍的黑色塑膠袋丟入昆明街燒烤店的垃圾桶內，環保公司在5時將垃圾運走。

警方發現，2人自2月19日搭機來台，在發現棄嬰屍體當天26日下午4時即搭機返回新加坡。警方已掌握2人投宿於萬華區武昌街某旅館，在房內採集到血跡，將進行DNA比對釐清。

警方表示，若女嬰出生時為死胎，2人違反《廢棄物清理法》，若出生後死亡，2人恐觸犯殺人罪或母殺嬰兒罪、遺棄屍體等罪嫌，已聯繫新加坡警方協助找2人調查。

(中國時報)