沒穿救生衣 碼頭工人落海溺斃

2019年03月01日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

長廷營造38歲鄭姓工人昨下午在台中港碼頭工作時，突遭施工架撞落海中，經潛水人員3小時搜救，傍晚在11公尺深的港底，發現鄭男卡在爛泥，拉上岸時已死亡，家屬聞訊痛哭失聲，由於鄭落水時未穿救生衣，僅著反光背心，警方已報請檢察官相驗釐清死因，並停工調查。

台中港消防隊昨下午1時49分接獲報案，指鄭男在26號碼頭，與正要吊掛上岸的施工架碰撞，一同沉入海底，施工人員吊起施工架，已不見鄭男身影，潛水人員下探海面下11公尺深，搜尋方圓10公尺水域，直到傍晚5時17分，潛水人員在鄭男落水點10公尺旁水域，11公尺深的港底，找到趴在海底爛泥中的鄭男。

潛水人員合力將鄭男拉起並吊掛上岸，但鄭早已死亡，鄭身上未穿救生衣，僅著反光背心，後續由檢警調查釐清死因。

勞動部職安署中區職業安全衛生中心主任朱金龍說，長延營造承包台中港務分公司26號碼頭改建修護工程，疑因施工架從水面墩柱吊掛上岸時，不慎與死者碰撞落海，死者因未依規定穿救生衣，已要求立即停工接受調查。

(中國時報)