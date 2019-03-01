女性臉上動手腳 最愛當劉亦菲

2019年03月01日 04:10 中國時報 陳志祥 、 林周義 ／台北報導 ／台北報導

女性臉部整型，近2年流行「V型臉」，大陸藝人劉亦菲（右圖，新華社）與南韓的「金祕書」朴敏英（左圖，東方IC提供），成了最愛。

最想要的美鼻

國內的醫美市場似乎沒有景氣不佳，今年春節拜長假之賜，過年前、後不分男、女喜愛在臉上「動手腳」，有錢沒錢弄個亮麗的臉蛋好過年，醫美行情逆勢大成長，大陸藝人劉亦菲、南韓明星朴敏英的臉型成了熱門的「仿造」對象！

不管坊間診所或是各大醫院的醫美中心都能感受這一波景氣攀升，「量與額度」的成長相當明顯，診所增幅約3成，醫院也有2、3成，令人訝異的是男性增幅大於女性，傅林醫美診所院長傅玉良說，今年男性微整的比例較以往多出4成左右。

今年的醫美景況是有錢的犒賞自己、小資族的想打理自己！醫美的儀器日新月異，新光醫院因增購皮秒雷射、音波拉提等新機器，更感受到來客數增加。

抗老美白 仍居熱門排行

今年台灣男、女的醫美熱門排行，抗老、美白仍是主角，新光醫院醫美中心主任唐豪悅說，重自己門面、怕老的人都來微整，另外拉皮、打斑、除皺與縮毛孔也是暢銷行頭。從去年開始流行較為自然的高級臉，著重五官彼此間的協調感。

「高級臉的美感在於柔和、協調、不誇張。」新光醫美中心主治醫師邱昱勳說：「圓臉的人就不適合尖鼻子、瘦子不適合壯鼻子。協調加上純熟的技術能夠塑造看似沒整，實際上卻動過手腳的高級臉。」

傅林診所院長傅玉良表示，以往台灣愛美人士喜歡在額頭做文章，這2年改為雙頰小的「V型臉」，女性喜歡拿著照片說：「我想要某某人的某某部位」，因此鼻子仿作還是Angelababy為主，流行的廋臉則是大陸藝人劉亦菲與南韓的「金秘書」朴敏英最多。

年輕俊男要型 熟齡要質

男女對整形的追求並不同，男性比較不會拿著範本要求醫師，多數詢問自己的五官如何調整。到底台灣男性「整什麼」？傅玉良指出，男性以打針、保養最多，他們用皮秒雷射抗老、改善膚質，年輕人要「型」的改變、熟齡者是「質」的改善。

邱昱勳說，曾有人將最好看的五官集結在一起，最終的樣子卻不是最好看的臉，南韓常見五官好看，卻沒有靈魂、如同複製人。整體而言，目前台灣消費者的審美趨勢為偏韓風的西化長相。

(中國時報)