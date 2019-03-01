危險路段聽音辨石 設預警系統

2019年03月01日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

公路總局在山區道路設置落石告警系統。（陳祐誠攝）

公路總局去年引進空拍機系統，嘗試以科技巡視山區，不只效率比人員徒步高出40倍，高度、範圍也更廣，搭配3D拍攝成像，快速找出風險區域，今年起全面投入各單位使用。而在坡度陡峭的蘇花公路，公總更試辦升級版落石告警系統，預計明年4月上線測試，透過「聽音辨位」判斷石頭往哪滾，提供更精準的預警。

落石是山區道路最難控制的危險因子，根據公路總局統計，蘇花公路10年來有1327筆因落石造成的傷亡，僅32％發生在下雨天，意味著有68％的落石傷亡，是發生在無風無雨的日子。2015年11月蘇花公路一顆落石砸中車輛，駕駛送醫不治，讓公總連續1838天未在劇烈天候下發生死亡事故的紀錄歸零，也讓內部重新思考如何加強預防落石。

公路總局去年引進無人機系統，在山區道路進行科技巡檢，比起人員徒步每小時只能前進2.5公里，還得身處惡劣環境，無人機時速可達108公里，能輕鬆升到百米高空，道路受損狀況一覽無遺。無人機多出動幾趟，可以把不同角度的照片從2D製成3D，人員能在電腦上反覆檢視，看似無害，實際上暗藏危機。

公路總局副總工程司陳進發表示，無人機系統先投入陽金公路、北橫公路、中橫公路、蘇花公路、南迴公路、南橫公路、新中橫公路等7條路段，巡航長度約320公里。若落石無法透過工程手段處理，則在邊坡下方設置落石告警系統，一旦有落石砸到防護網，會立即將訊號傳回監測系統，並提前於電子告示牌上示意駕駛減速，今年起將推廣應用至全台道路，初步有43處路段在評估設置。

而在坡度陡峭的蘇花公路，落石滾向難以掌握，公路總局正在建置升級版的系統，接收震動波聽音辨位，判斷石頭往哪個方向滾，提供更精準的預警，預計4月上線測試。

(中國時報)