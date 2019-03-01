美容整形糾紛 近年增3倍
醫改會表示，近年醫糾的申訴統計，醫美由過去不到5％，到現在增加到15％～20％，增加了3倍，其中又以收費及廣告爭議最多；消基會更提醒民眾，不少醫美以「課程」取代療程用詞，以規避醫療法的約束，因醫美不是消費商品，不像有些預付餐券有信託機制，一旦預付「課程」出了問題，沒有信託保障，民眾可能追討無門。
醫改會副執行長朱顯光表示，目前醫美最大的問題，在於沒有單位可以審查認證醫美機構，不像其他醫療，還有健保署或是醫事司可以把關審查，過去醫改會曾建議政府相關單位要做醫美機構認證，將具有動刀風險的醫美機構納入醫美特管辦法，結果全國上千家醫美診所，只有7家通過醫策會認證，且原先為必須要通過認證，到後來又改為鼓勵醫美診所通過認證，不具約束力。
再者，不少醫美機構以「課程」而非療程，以規避醫療法療程不得宣傳廣告的限制，遊走灰色地帶，一旦出了問題，衛福部、地方衛生局及消保單位互踼皮球，即便衛生單位出面裁罰，但後面民眾與醫美業者間的求償問題，因消保單位認為醫美不是一般消費商品糾紛，有時處理態度也相當消極。
消基會董事長雷立芬表示，醫美最常發生的糾紛就是推銷「課程」，且很多都是一次預購許多「課程」可以有很高的折扣優惠，讓不少消費者心動當場掏錢購買，但之後因為沒有時間去想要取銷「課程」，結果被要求要原價買回，引發糾紛。
朱顯光提醒，如果看到醫美「揪團」、「周年慶」或是「團購」等字眼，就要特別小心，其遊走法律邊緣避開責任，隱藏在背後的是將本求利，民眾一不小心，就會付出慘痛的代價。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。