美容整形糾紛 近年增3倍

2019年03月01日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

醫改會表示，近年醫糾的申訴統計，醫美由過去不到5％，到現在增加到15％～20％，增加了3倍，其中又以收費及廣告爭議最多；消基會更提醒民眾，不少醫美以「課程」取代療程用詞，以規避醫療法的約束，因醫美不是消費商品，不像有些預付餐券有信託機制，一旦預付「課程」出了問題，沒有信託保障，民眾可能追討無門。

醫改會副執行長朱顯光表示，目前醫美最大的問題，在於沒有單位可以審查認證醫美機構，不像其他醫療，還有健保署或是醫事司可以把關審查，過去醫改會曾建議政府相關單位要做醫美機構認證，將具有動刀風險的醫美機構納入醫美特管辦法，結果全國上千家醫美診所，只有7家通過醫策會認證，且原先為必須要通過認證，到後來又改為鼓勵醫美診所通過認證，不具約束力。

再者，不少醫美機構以「課程」而非療程，以規避醫療法療程不得宣傳廣告的限制，遊走灰色地帶，一旦出了問題，衛福部、地方衛生局及消保單位互踼皮球，即便衛生單位出面裁罰，但後面民眾與醫美業者間的求償問題，因消保單位認為醫美不是一般消費商品糾紛，有時處理態度也相當消極。

消基會董事長雷立芬表示，醫美最常發生的糾紛就是推銷「課程」，且很多都是一次預購許多「課程」可以有很高的折扣優惠，讓不少消費者心動當場掏錢購買，但之後因為沒有時間去想要取銷「課程」，結果被要求要原價買回，引發糾紛。

朱顯光提醒，如果看到醫美「揪團」、「周年慶」或是「團購」等字眼，就要特別小心，其遊走法律邊緣避開責任，隱藏在背後的是將本求利，民眾一不小心，就會付出慘痛的代價。

(中國時報)