滿街醫美諮詢師 衛福部稱違法

2019年03月01日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

隨著國內醫美市場大好，商業導向的「諮詢師」亂象暴增，整形、微整形術前只由美容諮詢師評估的情況層出不窮，引來眾多醫美亂象與糾紛，成為醫美界的「最大漏洞」，衛福部醫事司長石崇良指出，醫療美容並沒有所謂「諮詢師」！

有消費者聽任坊間醫美診所「諮詢師」推銷，進行眼皮整型，因為害怕疼痛，使用沒必要的「睡眠麻醉」，這是不少醫師當成一種服務指標，結果臉腫得像豬頭，花了10多萬元白受罪。

市面上充斥埋線拉提方式，尤其熱門的「雙V埋線拉提」是經由特殊設計與切割具有拉提效果的線材，利用鈍針置入皮下，將下垂臉部組織往上拉，有人花費10萬在臉上埋線，卻換來臉部不平整的悲劇，氣到快得憂鬱症。

這些都是跑去新光醫院醫美中心主任唐豪悅求助的患者，詢問如何善後？唐豪悅呼籲，醫美還是醫療、不是買包包，消費者要充分了解自己要做什麼？尤其「與誰溝通」最重要，找第一線醫師做好溝通才不會花費又破相！

衛福部醫事司長石崇良指出，醫療美容並沒有所謂「諮詢師」，只有醫師、護理師的說明、衛教。傅林醫美診所院長傅玉良指出，一般診所的「諮詢師」非常恐怖，既非專業又急於推銷，消費者會被編織的美好藍圖誤導。

石崇良指出，目前醫療美容被視為醫療管理一樣，不能廣告、不能誇大，若是推銷的手法違反規定會遭裁罰，很多消費者被精美包裝蒙蔽，以為醫美是消費行為、不是醫療行為。

(中國時報)