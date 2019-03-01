攀亂石臨深谷 公路英雄搏命換通車

2019年03月01日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

當山區道路因颱風、大雨、地震等天災中斷，第一個出發的不是救難隊伍，而公路總局的巡檢人員，當車輛不能前進時，人員必須徒步紀錄危險的坍方路段，遇到落石是家常便飯，也曾發生落石砸到巡路人員，摔下山谷殉職的案例。公路總局副總工程司陳進發苦笑，以前每次出巡都要用「悲壯」形容，但修路是職責，更要對民眾負責。

「公路是帶狀的，一個點中斷，後面都別想過去，這時就要派第一批人上場。」公路總局副總工程司陳進發說，遇到坍方，車子、越野車都過不去，只能靠人爬過去，如果前面是土方或樹枝混雜，還可以鑽來鑽去，若碰到岩盤，那真的是性命交關，因為上面還會繼續掉落石下來，2012年6月7日，太魯閣監工站站長齊治華，就是搶修中橫公路時，被落石砸中胸口，墬落深溪谷因公殉職。

若無法掌握災情，公總就沒辦法判斷何時可以搶通道路，今天可以在天災前預判哪些路需要封、可能會斷，就是經過人力勘災日積月累下來的經驗，才能提前安排人員、機具進駐，從兩端同時展開搶修。

陳進發指出，巡檢人員邊走邊紀錄，每小時大概只能前進2.5公里，走到不能前進時，則要找山青幫忙帶「山羊走的路」，從稜線切下山，有時一段路來回就是2至3天，工作相當艱辛，因此每次出巡都要用「悲壯」形容。

也因為工作存在風險，發出指令的人，內心有時比出巡的人更煎熬，陳回憶某次曾派人巡路，下午回程時卻失去聯繫，他第一個反應是，「我要怎麼跟他的家人交代？」幸好隔天早上通訊恢復，才知道是當地基地台被土石流沖毀。

陳進發說，走路勘災的過程中，有時腳一踩就陷到泥土裡了，只能脫掉鞋子前近，還要注意跌倒、被碎落石打到、被樹枝弄傷，幾乎沒有一次可以無傷而返，回家又不敢向家人報告，怕家人擔心甚至要求辭職，只有同仁間彼此關心，「這是基層人員的必經之路」。

(中國時報)