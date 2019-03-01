連假賞花 陽明山魅力不減

2019年03月01日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

陽明山昭和櫻盛開，昨228連假第一天吸引不少民眾上山賞櫻，其中花鐘停車場後方噴水池周邊百花齊放，微風吹拂讓櫻花隨風掉落，櫻花雨美景美不勝收，公園處表示，昭和櫻花期預計10天，後續山區吉野櫻也將陸續開花，連假賞櫻正是時候。

陽明山分布櫻花範圍廣泛，較早開花的昭和櫻主要種植於湖山綠地旁湖山路兩側起，經花鐘停車場後方噴水池一直到花鐘前的櫻花溪流區；吉野櫻主要集中在遊客中心旁與全齡步道附近，是歷年最受民眾矚目的賞櫻區。

上周吸引22萬人上山

公園處指出，昭和櫻已經開超過5成，近期因颳風導致不少櫻花被吹落，仍不減民眾賞花興致，上周吸引22萬人上山賞櫻，花期預估最多10天，敬請把握花期；至於吉野櫻尚未開花，預計仍需要一個禮拜，等同昭和櫻盛開後吉野櫻接力綻放。

多利用大眾運輸工具

公園處花卉試驗中心主任宋馥華說，今年湖山路、至善路等道路綠美化工程以櫻之舞為主題布置，隨季節更換花草種類，讓民眾沿路欣賞漂亮花草；此外，花卉中心內櫻花、杜鵑及溫帶花卉盛開，民眾上山賞花不容錯過。

228連假期間仰德大道將實施交通管制，公園處提醒，連假期間賞花人潮眾多，山區停車位有限，建議民眾利用大眾運輸工具上山，以免塞在車陣或找不到停車位，影響賞花的好心情。

(中國時報)