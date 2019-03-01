民間護蔣銅像 百人守護慈湖

2019年03月01日 04:10 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

去年228獨派青年闖入慈湖陵寢潑漆破壞喧騰一時，今年228軍警嚴加戒備，桃園市陸軍官校校友會，更發動退役軍人，聚集慈湖園區巡邏守護，防範有人藉228和平紀念日滋事，誓言保護蔣公銅像安全。

坐姿銅像 重組再造

慈湖陵寢潑漆案後園區封閉4個月，恢復遊客參觀後，明訂特殊日期及團體預約才能入內謁陵，一般遊客只能在屋外及參觀禮兵交接儀式，遊客也可透過屋外實境即時影像，電視螢幕觀看靈柩內部陳設情形。

昨上午10點，上百人集結在曾是全國最大蔣公銅像前，高唱黃埔軍校校歌及夜襲，並發放500份河南「土包子」，供參加人員午餐便食。這座經重組再造的蔣中正坐姿銅像，2007年在前高雄市長陳菊任內，遭大拆卸成177塊後拆遷，耗資200萬元重組，命名「傷痕．再生」紀念。

桃園市陸軍官校校友會長李東成說，228屢屢發生蔣公銅像被毀損破壞情事，尤其獨派青年闖入慈湖陵寢潑漆滋擾最令人痛心。蔣中正創設黃埔軍校，黃埔子弟兵絕不容許視為先校長神聖之地的慈湖被破壞，陵寢區有後備司令部嚴加駐守，校友以維護雕塑公園內的銅像為主要巡守目標。

大陳義胞 前往謁靈

大陳島鄉情文化促進會也號召500名大陳義胞到慈湖謁靈及「捍衛蔣公尊嚴」，成員表示，台灣大陳人又稱大陳義胞，是指1955年自浙江省沿岸的大陳島撤到台灣的居民，無論8年對日抗戰挽救中華民族免於滅族，還是讓大陳島全島子民免於戰火的荼毒，大陳子民都感念蔣公的恩澤，絕不容許台獨份子假藉228歷史傷痕挑起族群對立。

(中國時報)