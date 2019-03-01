高屏溪生態浩劫 野鳥疫病死傷慘

2019年03月01日 04:10 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

南投縣野鳥學會臉書網站，昨天晚間出現驚悚PO文！台南拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷通報，高屏溪候鳥出現嚴重疫病，南部各鳥會關切；林園愛鄉協會理事長陳俊強甚至雇用竹筏，進入災區了解疫情，已知光是高雄林園端的雁鴨鷸鴴，死亡達200多隻、傷病癱瘓個體無數。

光是林園端 死亡200多隻

黃蜀婷表示，近20隻黑面琵鷺也受疫情威脅！她指出，疫情發現是在2月24日，拍鳥俱樂部成員陸啟德通報高屏溪水鳥疑似染病死傷嚴重。高、屏農業、河川、動保及防疫單位派員赴現場採驗；但在檢驗報告還沒出爐前，疫情已快速攀升，野鳥死傷狼藉。

「急需志工！周日2月24日發現通報後，雁鴨仍持續死傷，數量已攀升至200至300隻，持續增加中…」

急需志工 集結力量救傷

黃蜀婷在南投縣鳥會網站表示：「現在需要志工幫忙，以免檢驗報告未出來前疫情持續擴大，請大家轉發高雄、屏東各自所屬團體，號召集結力量移除及救傷；且附近有近20隻保育鳥種黑面琵鷺及空中有黑鳶盤旋，避免其感染！」

她呼籲各地志工支援高屏溪雁鴨搶救、移除行動。時間為3月1日早上8點30分，自備用品為雨鞋，口罩，水，防曬衣帽；手套現場公部會提供或自備。可連絡高雄市農業局羅舜仁，0982-692536。

(中國時報)