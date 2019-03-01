阿里山櫻花季 9日起交管

2019年03月01日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

春遊熱點「阿里山花季」今年因氣候偏暖，預估花期將較往年提前7至10天，目前阿里山林管處阿里山工作站前的小櫻王－唐實櫻已盛開，嘉義林管處為吸引更多年輕人，推出2款櫻花紙膠帶於櫻花季販售。另為紓解假日賞花車潮，交通部公路總局3月9日起，連續12個花季假日實施交通疏運措施，以維護遊憩品質。

追蹤IG 有機會抽中膠帶

林務局今年推出由種籽設計手繪插畫月曆「里山動物曆」大受好評，一上市就被秒殺，深受年輕人喜愛，因此，阿里山櫻花季接續里山動物曆，推出日系種櫻花、台灣種櫻花2種款式的櫻花紙膠帶，並開始使用Instagram行銷，只要追蹤阿里山國家森林遊樂區IG，粉絲人數達1000人，就抽出10份贈送。

嘉義林管處表示，消息一出，民眾反應熱烈，預計3月13日阿里山花季開鑼儀式及閉幕2天在遊客中心限量販售。

13日開鑼 車門票可共購

交通部公路總局從3月9開始到4月7日共12個花季假日實施交通疏運措施，管制時段內，台18線65.4K（湖底）及台21線145K（塔塔加）管制小客車前往遊樂區，嘉義林管處配合公路總局交管計畫，於交管時段假台18線29K+300、61K分別提供搭乘甲乙類大客車及轉乘疏運車入園遊客區外購票服務，今年更首創門票與車票共購系統，節省遊客排隊購票時間。

(中國時報)