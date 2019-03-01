蕉農配合契作 保證利潤1公斤27元

2019年03月01日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

旗山200多名蕉農日前不滿收購價格長期遭盤商剝削，農委會主委陳吉仲昨赴旗山了解價格，與蕉農密談半小時，香蕉盤商吳冠毅事後轉述，陳吉仲承諾，只要蕉農願配合國家政策契作，將給予1公斤27元的利潤保證價格，另3元給包裝場。

陳吉仲2月28日下午到旗山區吳冠毅的香蕉集貨包裝廠，關心現在香蕉採收的情形及價格是否有被壓低情形，一抵達後就跟吳冠毅及蕉農自救會會長潘見男等人到室內密談半小時。

成本計算 擬採公頃概念

密談結束後，陳吉仲受訪表示，與蕉農討論後達成共識，因為香蕉每年採收產量不一樣，若以每公斤來當成本計算，會有很大誤差，未來希望以每公頃35萬到45萬不等，讓消費者知道蕉農付出多少代價，將以每公頃及每分地來取代每公斤的成本概念。

市場價格 未來全部公布

是否有盤商剝削的情形？陳吉仲說，他獲得許多產地價格不同資訊，如27日有人傳給他的價格與昨日價格就不同，相同集貨包裝場，昨日價格就回復到他們對外公布的每公斤至少13、14元以上，也有品質不錯的上蕉賣18元，如果蕉農有被壓低價格，農委會會全力協助了解及處理。

陳吉仲強調，整個農產品的市場從產地到批發市場到消費地，農委會會把所有市場價格全部公布，讓消費者及生產者都知道，避免在整個香蕉通路發生價差拉大或剝削的情形。

(中國時報)