蕉農配合契作 保證利潤1公斤27元
旗山200多名蕉農日前不滿收購價格長期遭盤商剝削，農委會主委陳吉仲昨赴旗山了解價格，與蕉農密談半小時，香蕉盤商吳冠毅事後轉述，陳吉仲承諾，只要蕉農願配合國家政策契作，將給予1公斤27元的利潤保證價格，另3元給包裝場。
陳吉仲2月28日下午到旗山區吳冠毅的香蕉集貨包裝廠，關心現在香蕉採收的情形及價格是否有被壓低情形，一抵達後就跟吳冠毅及蕉農自救會會長潘見男等人到室內密談半小時。
成本計算 擬採公頃概念
密談結束後，陳吉仲受訪表示，與蕉農討論後達成共識，因為香蕉每年採收產量不一樣，若以每公斤來當成本計算，會有很大誤差，未來希望以每公頃35萬到45萬不等，讓消費者知道蕉農付出多少代價，將以每公頃及每分地來取代每公斤的成本概念。
市場價格 未來全部公布
是否有盤商剝削的情形？陳吉仲說，他獲得許多產地價格不同資訊，如27日有人傳給他的價格與昨日價格就不同，相同集貨包裝場，昨日價格就回復到他們對外公布的每公斤至少13、14元以上，也有品質不錯的上蕉賣18元，如果蕉農有被壓低價格，農委會會全力協助了解及處理。
陳吉仲強調，整個農產品的市場從產地到批發市場到消費地，農委會會把所有市場價格全部公布，讓消費者及生產者都知道，避免在整個香蕉通路發生價差拉大或剝削的情形。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。