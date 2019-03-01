八斗子直達圓山 暑假上路

2019年03月01日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

從基隆市八斗子到台北圓山轉運站的快捷公車，原定今年3月會正式上路，但因審查與籌備等問題而延宕，為加速這條基隆到台北的第3條快捷公車上路時程，立委蔡適應邀請公路總局、台北市公共運輸處、基隆市交通旅遊處、首都客運等單位辦理協調會議，要求在暑假可以完備，並正式上路。

「八斗子–圓山」快捷公車經過交通部核定後由首都客運取得經營權，原定3月正式上路，但因路線的端點在台北市，必須先經過北市府審查，還有首都客運的籌備期程，車輛購置和設備更新、以及人員的招聘，也需要時間準備。

蔡適應說，這條快捷公車是許多基隆市民的期待，希望能夠早日開通，對於現階段辦理的狀況，除了基市府交旅處已確認，由八斗子車站發車經北寧路、中正路、義一路後上國道到台北，再行經南京三民、忠孝東路後，上建國高架至圓山轉運站。

蔡適應指出，台北端部分，公路總局、北市府公共運輸處、基市府交旅處，歷經3個月的積極協商，終於完成最後的審查。公路總局也表示，尊重並以地方民眾的使用為第一考量。

籌備期的部分，首都客運承諾會加速進行，預計在暑假期間可以上路。蔡適應對此強調，會持續監督並督促相關單位完成，後續其他路線問題也會一併檢討，來完成基隆市民的期待。

(中國時報)