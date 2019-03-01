鄭文燦促以愛團結族群

2019年03月01日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市府昨在蘆竹區228紀念公園，舉行228事件72周年追思會，市長鄭文燦說，原民局長林日龍的爺爺林瑞昌、民政局長湯蕙禎的外公吳德林也是受難者，故事都被編撰到文化局出版的《重生與愛》書中，目前已出版4冊，他強調追究歷史真相是為了讓我們記取教訓、珍惜民主，期許未來能不再發生破壞人權、戕害生命的事件。

鄭文燦說，桃園最著名的228受難者之一，當屬前蘆竹鄉長林元枝，曾率領鄉民與學生佔領埔心機場，而後蘆竹地區不少民眾於白色恐怖時代遭逮捕，因此在蘆竹地區建立228紀念公園，每年在此舉辦追思會。昨有逾40名228事件的受難者家屬出席，其中3名長者已年逾9旬，鄭文燦也一一和受難者家屬獻花致意。

鄭文燦提到，市府團隊成員也是受難者家屬，像是林日龍的爺爺樂信．瓦旦（漢名：林瑞昌），是戰後第一代、也是唯一原民省議員，因主張山地自治而在白色恐怖時期被槍斃，林日龍的父親林茂成是家中長子，建中畢業被迫放棄學業，返鄉扛起家計，卻和弟弟同樣面臨「就業困境」，林茂成從事教職，卻每學期都被調職遷校成「流浪教師」，弟弟林昌運醫學院公費生，本有省政府派令要返鄉服務，卻被發配到烏來，幾經波折，現年79歲的林昌運昨也在孫子攙扶下出席。

鄭文燦說，從過去白色恐怖時期，經歷了威權時代各種禁忌話題，到現在民主化的台灣，這條民主之路雖然漫長，但台灣的民主會更成熟，更能夠包容彼此的差異。

(中國時報)