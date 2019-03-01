鄭文燦促以愛團結族群
桃園市府昨在蘆竹區228紀念公園，舉行228事件72周年追思會，市長鄭文燦說，原民局長林日龍的爺爺林瑞昌、民政局長湯蕙禎的外公吳德林也是受難者，故事都被編撰到文化局出版的《重生與愛》書中，目前已出版4冊，他強調追究歷史真相是為了讓我們記取教訓、珍惜民主，期許未來能不再發生破壞人權、戕害生命的事件。
鄭文燦說，桃園最著名的228受難者之一，當屬前蘆竹鄉長林元枝，曾率領鄉民與學生佔領埔心機場，而後蘆竹地區不少民眾於白色恐怖時代遭逮捕，因此在蘆竹地區建立228紀念公園，每年在此舉辦追思會。昨有逾40名228事件的受難者家屬出席，其中3名長者已年逾9旬，鄭文燦也一一和受難者家屬獻花致意。
鄭文燦提到，市府團隊成員也是受難者家屬，像是林日龍的爺爺樂信．瓦旦（漢名：林瑞昌），是戰後第一代、也是唯一原民省議員，因主張山地自治而在白色恐怖時期被槍斃，林日龍的父親林茂成是家中長子，建中畢業被迫放棄學業，返鄉扛起家計，卻和弟弟同樣面臨「就業困境」，林茂成從事教職，卻每學期都被調職遷校成「流浪教師」，弟弟林昌運醫學院公費生，本有省政府派令要返鄉服務，卻被發配到烏來，幾經波折，現年79歲的林昌運昨也在孫子攙扶下出席。
鄭文燦說，從過去白色恐怖時期，經歷了威權時代各種禁忌話題，到現在民主化的台灣，這條民主之路雖然漫長，但台灣的民主會更成熟，更能夠包容彼此的差異。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。