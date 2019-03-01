紀念228 燕期許正向面對未來
台中市昨日分別在大里區國光公園及東峰二二八紀念公園舉辦「二二八和平紀念追思會」；市長盧秀燕說，舉辦追思紀念活動是提醒民眾要永遠記得二二八事件，並希望能化解仇恨，正向面對未來。南投縣各界在名間鄉白毫禪寺舉辦二二八市事件72周年追思默哀活動。
台中市府昨日在大里區國光公園舉辦二二八和平紀念追思會，以悠揚演奏開幕！市長盧秀燕帶領市府團隊、中央及地方民代、受難者家屬等人現場默哀，手持百合花到紀念碑前獻花，並到祈福牆掛上祈福卡；盼台灣能走過歷史傷痛，迎向更好的未來，場面莊重。
盧秀燕說，歷史事實無法從記憶中抹除，希望台灣慢慢淡化因二二八件事所積累的族群分裂，用更開闊的心去接納所有族群、用愛去化解歷史衍生的仇恨。
受難家屬大台中二二八協會理事長廖苓惠表示，大家都是台灣人，要團結做個幸福的台灣人。
台中市副市長楊瓊瓔等人在東區東峰二二八紀念公園追思獻花！高齡93歲的二二八受難代表李舜治偕妻一起參與；楊瓊瓔讚老先生「勇敢、偉大」，李舜治強調，追求和平大家都一樣。
南投縣政府與各界在名間鄉白毫禪寺，舉辦紀念二二八事件72周年追思默哀活動；南投縣二二八關懷協會、縣府各局處及縣內各鄉鎮市公所近百人參與，現場鐘聲祥和、肅穆莊嚴。
(中國時報)
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