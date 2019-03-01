追思228 林義傑為自由領跑

2019年03月01日 04:10 中國時報 程炳璋 、 周麗蘭 ／綜合報導 ／綜合報導

228事件72周年，台南市政府昨日舉行228和平追思會，多位228受難者家屬到場觀禮，市府贈送與會者向日葵種子，象徵讓台灣生生不息的新力量；雲林228和平紀念會由縣長張麗善與基督教長老教會牧師、超馬好手林義傑等人獻花、施放和平氣球、敲響和平鐘，最後由林義傑帶領民眾為自由而跑1.5公里。

台南市長黃偉哲提到，228事件不是一天的事，從28日那天起，持續數個月清鄉行動，以及後續數十年白色恐怖，受難者包括各個族群，從此改變台灣政治生態，台灣人不再熱衷公共事務，對歷史也選擇性遺忘。他向市民承諾，台南這座城市不必再擔心人權受侵犯，言論自由不分黨派、立場，將受到最高的尊重與保障，他也一一向出席受難者家屬獻花致意。

雲林縣府循往例舉辦228和平紀念會，縣長張麗善率一級主管出席。縣府表示，縣內列冊228受難家屬有129人，今年紀念會無家屬到場，原因是受難者子女年紀也已高齡80、90歲，唯恐老人家交通不便，未堅持力邀出席，明年紀念日打算由縣府派車專程接送。

張麗善表示，228是值得各界省思的日子，希望共同生活在這片土地的人民，不分黨派、族群，化解仇恨，撫平歷史傷痛，懷抱自由、寬容、愛台灣的信念，一起守護台灣永遠的和平。

長老教會牧師致詞表示，228公義與和平運動是人民的氣力，呼籲執政者創造台灣人民和平生活的環境，關注貧富差距，雲林縣長及立委應積極爭取建設，讓雲林獲得較公平的資源分配。

獻花、施放和平氣球、敲響和平鐘等追思活動後，超馬好手林義傑帶領民眾為自由而跑，從228和平紀念公園為起點，繞行古坑綠色隧道周邊，透過路跑傳遞愛與和平信念，林義傑表示，很開心回到故鄉參與這場有意義的活動。

(中國時報)