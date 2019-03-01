寬恕看待228 受難家屬願台灣更和平
「我堅持每年都來參加，直到無法再來的那天！」屏縣府昨日舉辦228和平紀念音樂會，縣長潘孟安與罹難者家屬一同向紀念碑獻花；高齡93歲的王蔡梅與85歲張林淑汝數十年來從未缺席，更願意寬恕看待歷史悲劇，祈願台灣更和平。
而高雄市立歷史博物館昨辦228事件72周年追思紀念，副市長洪東煒代表市長韓國瑜出席，期勉用「愛與包容」化解分歧，一起拋下仇恨與對立。
高市228關懷協會理事長王文宏則表示，現在許多人把228當成吃喝玩樂的放假日，希望下一代能夠了解真相，因為沒真相就沒和解。
每年一到228，王蔡梅一定要家人陪她從高雄坐計程車到屏東參加追思音樂會，「這是無法忘記的一天」，她回憶當年先生是警察，無故捲入228事件被關8個月，獲釋後仍是黑名單，不僅丟了工作也常被憲警單位調查。
她說，爸爸雖賣了一頭牛將先生贖回來，但從日本中央大學法律部畢業的大哥卻在恆春南門被槍斃，他的家人也遭情治單位調查與監控；殘忍過往雖忘不掉，不代表不能原諒，她每天都用寬恕的心來看待這段悲劇。
張林淑汝同樣樂觀與饒恕，她的二哥22歲時在嘉義當台電技術員，上班途中突遭槍斃，大姊將他的屍體抱回家時，媽媽泣不成聲，那一幕她永遠記得，但事後政府為哥哥平反也領到補償金，一切應該和平落幕。
(中國時報)
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