春遊深澳 感受漁村風情
瑞芳深澳漁港因反深澳電廠一役廣為人知，除特殊漁村人文、地質景觀及海鮮美食等豐富觀光資源，近來又多了深澳RailBike鐵道自行車，火熱程度再升一級，新北市農業局表示，228連假歡迎民眾一起來趟春遊深澳小旅行，絕對不虛此行。
農業局表示，深澳漁港鄰近基隆嶼、彭佳嶼等天然漁場，有著台灣數量最多的海釣船及最蓬勃的漁業產業。鄰近深澳漁港的深澳岬，近年因著名「象鼻岩」、「酋長岩」等怪石嶙峋的海蝕景致知名度大開，市府也致力推動漁港轉型，沿著港邊設置全長約310公尺的景觀平台，一眼望去擁有270度超級海景視野，可遠眺九份山城美景，夜間點亮光雕，更成為看曾獲評選為全國十大魅力漁港，想要一探台灣特色漁村美景的民眾一定不能錯過。
農業局表示，來到深澳絕對不能忘記最夯的深澳鐵道自行車，新北市府與交通部合作，將廢棄鐵軌賦予嶄新的生命力，全長1.3公里，透過腳踩方式欣賞海岸線與鐵道風光，也不會對自然造成任何負擔。
漁港處表示，踏完鐵道自行車，不妨到旁邊的深澳漁港嘗嘗鯊魚羹、飛魚蛋卷、墨魚香腸、香煎鯖魚、小卷等在地海鮮順便補充熱量，讓好看好吃又好玩的春遊深澳小旅行畫下完美句點。
(中國時報)
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