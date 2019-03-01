男為腦麻女拿藥慘死 8子女獲援

2019年03月01日 04:10 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣造橋鄉50歲姚姓男子為家庭支柱，26日替腦性麻痺女兒到醫院拿藥，不幸在返家途中車禍身亡。苗栗縣長徐耀昌昨日偕同阿斌哥大愛協會創辦人李文斌、國際獅子會300-G1區總監吳錦川、縣府社會處長范陽添等人，慰問家屬並贈予慰問金，助其度過難關。

姚男日前騎乘機車到新竹替患腦性麻痺女兒拿藥，不料返家行經竹南鎮公義路國道3號香山交流道南下匝道口時，遭欲開上交流道的大貨車撞倒輾壓當場死亡。經警方調查後，將大貨車連姓駕駛依業務過失致死罪嫌移送。

姚男與妻子靠種菜賣菜、賣炸物、撿拾資源回收物，省吃儉用將8名9歲至25歲不等子女拉拔長大，長子為職業軍人，次子打零工，三子服兵役中，另5名為尚在就學之未成年子女，其中次女是中度腦麻身障者，平日靠姚男接送上下學。雖姚家曾於2012年申請低收入戶，但礙於家戶不動產總額超出門檻而未通過，姚男往生後，生活更頓失依靠。

縣府昨日贈2萬元慰問金外，也提供連續3個月的緊急生活補助1萬2388元外，15歲以下子女每人每月可獲2100元的生活津貼，與教育學雜費減免等補助。國際獅子會300-G1和阿斌哥大愛協會分別捐贈13.7萬元和7萬元，京元電子則供腦麻次女交通接送、群連科技公司負責姚家未成年子女教育費、裕隆汽車公司也發動內部募款。

姚男次子姚伯正一再向善心單位與民眾致謝，哽咽道「謝謝大家對我們的關心與照顧」，並指出目前喪葬費用足夠，「也希望大家把這份愛心留給有需要的人。」擴及大愛。

(中國時報)