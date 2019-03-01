大雅小麥節 金黃麥浪狂吸3萬人

2019年03月01日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

小麥黃了，人進得來！大雅小麥產業文化節昨日熱鬧登場，連假首日湧入爆滿人潮，寶興宮附近巷弄、農路交通癱瘓。許多民眾攜家帶眷追逐麥浪拍照，不只彩虹鵲橋、4公尺麥牆、麥田迷宮、花海等熱點擠滿人潮，東勢林管處贈苗區更是大排長龍。主辦單位估算共湧進3萬人，農特產品市集攤商口袋「麥可、麥可」！

大雅區農會28日在寶興宮前廣場，舉辦「情訂麥鄉、儂情久久」小麥產業文化節活動，布置「LOVE」麥牆及仿竹編鵲橋，並推出親子手作、農特產品展售、麥田街頭藝人表演、麥田迷宮等活動，現場大小朋友玩得不亦樂乎；副市長楊瓊瓔、市議員蕭隆澤、農業局長蔡精強等人共襄盛舉。

楊瓊瓔表示，大雅小麥產業文化節邁入第16年，藉此打響大雅農特產品的知名度，也帶給民眾歡樂的假期。蔡精強則感謝大雅區農會輔導農民改良麥穗栽種技術，小麥節除呈現黃金麥浪、麥穗藝術創作，更增添金色浪漫氣息。

農業局表示，台中小麥本年期栽培面積150公頃，大雅區農會與金門農試所契作87公頃，生產約18萬公斤的「種子級」小麥。近年大雅區農會開發「雅農小麥米」，可加入白米共同烹煮，口味獨特又好吃，推出後深獲好評。

(中國時報)