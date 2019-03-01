台塑輔導種植 麥寮小番茄打名號

2019年03月01日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

台塑公司委託朝陽科大農業輔導團輔導麥寮地區20多戶農友種植玉女小番茄，為促成產銷平衡，麥寮鄉公所及農會共同舉辦「第一屆番樂嘉年華」，大力促銷有別於平原區種植、具有海風滋味的麥寮小番茄。

這幾年來，接受輔導種植的農戶有20多戶，昨日到場展售的農友約10多戶，其中不乏以有機、無毒農法種植的玉女小番茄。

縣長張麗善出席試吃，她表示，麥寮的土壤鹽分較高，產出的番茄甜中略帶酸味，更加強化番茄的香氣與口感，希望消費者們多多支持皮薄、多汁、味甜的麥寮玉女小番茄。

台塑安衛環中心副總吳宗進表示，台塑企業推廣麥寮鄉20幾戶農友種植玉女小番茄，單價滿高，但農民仍非常希望能夠幫忙促銷，目前極力建立行銷管道，第一屆番樂嘉年華只是促銷而已，未來，也會為行銷盡一分力，提供穩定行銷管道，價格賣得好，對農民生計才有幫助。

麥寮鄉農會與公所共同舉辦的第一屆番樂嘉年華，有小番茄試吃與評選、農漁業展售、親子控窯等活動。

張麗善強調，縣府積極以「雲林良品」品牌形象打入國內外市場，會努力為農漁民們爭取穩定行銷管道，讓農民可以安心耕作。以雲林美生菜為例，除遍布台灣超商，已進軍日、韓，最近更跨足大陸市場。

(中國時報)