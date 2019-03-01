韓風伴手禮 內門龍鳳酥出國搶市
高雄市長韓國瑜此次率團赴星馬搶訂單，隨行攜帶的伴手禮「鳳荔雙心酥」暴紅，短短2天，大樹區農會的庫存賣到斷貨，不僅「鳳荔雙心酥」，內門農會生產的「龍鳳酥」也被指定為攜帶伴手禮。
內門區農會總幹事洪輝煌說，這是新市長首次出國指定的禮物，對內門「龍鳳酥」能夠行銷到國外，感到相當榮幸。
大樹區農會獨門生產的「鳳荔雙心酥」，是韓國瑜此行攜帶的伴手禮之一，除此之外，內門農會獨門生產的知名「龍鳳酥」，也被選中成為伴手禮，農會全體同仁感到與有榮焉。
內門農會總幹事洪輝煌說，內門羅漢門龍鳳酥採用內門在地生產的鳳梨及龍眼乾，以純手工兼採當代進化的烘培技術製作而成，不僅包裝精美，打開後可聞到一股淡淡的奶香味，非常適合當伴手禮。
洪輝煌表示，農會6年前研發「龍鳳酥」，每年中秋節訂單逐年增加，近幾年成為內門知名產品，日前鳳山行政大樓有一場香港媒合活動，現場也提供「龍鳳酥」品嘗，獲得香港人士喜愛，希望帶回香港行銷。
(中國時報)
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