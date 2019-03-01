中央挹注經費 安農溪更好玩

2019年03月01日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣安農溪流域具有發展觀光遊憩景點的絕佳條件，交通部觀光局挹注經費，由縣府工旅處進行「安農溪水綠鄉村第三期工程」，希望能營造出更優質的遊憩環境，帶動地方觀光。

安農溪已成為宜蘭縣境內新近崛起的景點，今年過年期間，三星鄉公所利用投射燈光方式，成功營造出「安農溪落雨松祕境」吸引數以萬計的遊客前往欣賞，受到極大的好評。

縣政府工旅處表示，在交通部觀光局的經費補助下，已在去年中完成了分洪堰公園的步道鋪面、廁所設施整修、觀景平台棧道及相關的環境整備工程。

如今縣府再獲觀光局補助執行辦理「安農溪水綠鄉村第三期工程」，總經費約1200萬元，工程內容包括分洪堰公園停車場空間整備、服務中心前廣場鋪面景觀改善，及水池花架改善工程，預計可在今年7月完工，提供遊客更優質的旅遊環境及觀光景點。

(中國時報)