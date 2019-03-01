植物醫師出馬 搶救百年老楓香

2019年03月01日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

龜山區楓樹坑原本以滿山滿谷的楓香樹為名，但因人為開發等原因，現存百年老楓香剩4棵，這4棵也因位於路邊、廣場，氣根遭到水泥掩蓋，導致生長狀況不佳，在地社區規畫師黃榮昌等人請植物醫師協助，讓老樹恢復健康。

黃榮昌表示，早期楓樹坑以楓香多為名，但是隨著人為開發，楓香逐漸減少。他說40、50年代，楓樹坑的民眾相當貧困，每年年底，會被龜山鬧區的民眾邀請欣賞俗稱「年尾戲」的戲劇，但楓樹坑的民眾從沒禮尚往來，還被稱為「吃人坑」。為此有一年楓樹坑決定回請鬧區的民眾，為了省錢，連戲棚都是大家一起搭建。

黃榮昌說，因戲棚板需要原料，當時更沒有什麼保存老樹的概念，大家就把現存的楓香樹砍掉，近年統計後，楓樹坑扣除深山裡的楓香，僅剩4棵楓香樹超過百年。

這4棵楓香樹分別位於楓樹福德祠、自來水加壓站後方、風尾街，其中加壓站後方有2棵，風尾街的楓香樹則因背景有大片稻田，被譽為「北部版伯朗大道」。但也因位於路邊，百年楓香的根部遭到大片水泥掩蓋，影響呼吸。後來黃榮昌等人請來植物醫師，才把水泥敲掉，每3至6個月，就會固定挖開樹下一部分的泥土，除了鬆土外，也了解目前楓香樹氣根生長狀態。

(中國時報)