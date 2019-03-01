櫻花燦爛風鈴木繽紛 芬園美呆了

2019年03月01日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

春天賞花天，芬園花卉生產休憩園區櫻花燦爛，繽紛盛放譜出平地賞櫻的傳奇，吸引熱絡的人潮；芬園寶藏寺附近彰南路約6公里行道樹黃金風鈴木也進入大爆發階段，燦亮黃花堆滿枝頭，讓人直呼美呆了，看得心也融化。

芬園花卉生產園區負責人張洲府本身也很傳奇，原本是黑手師傅，因愛梅成痴，轉行投入農藝，得過神農獎，愛梅及櫻，又投入一場「櫻花戀」，還獨創「洲府枝垂櫻」的品種，並栽出50多種櫻花品種 。芬園鄉彰南路從寶藏寺前蜿蜒到寶山國小，黃金風鈴木也更如爆炸般得開花了，輝煌至極，吸引人潮。

(中國時報)