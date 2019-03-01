櫻花燦爛風鈴木繽紛 芬園美呆了
春天賞花天，芬園花卉生產休憩園區櫻花燦爛，繽紛盛放譜出平地賞櫻的傳奇，吸引熱絡的人潮；芬園寶藏寺附近彰南路約6公里行道樹黃金風鈴木也進入大爆發階段，燦亮黃花堆滿枝頭，讓人直呼美呆了，看得心也融化。
芬園花卉生產園區負責人張洲府本身也很傳奇，原本是黑手師傅，因愛梅成痴，轉行投入農藝，得過神農獎，愛梅及櫻，又投入一場「櫻花戀」，還獨創「洲府枝垂櫻」的品種，並栽出50多種櫻花品種 。芬園鄉彰南路從寶藏寺前蜿蜒到寶山國小，黃金風鈴木也更如爆炸般得開花了，輝煌至極，吸引人潮。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。