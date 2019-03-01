俗俗的賣東興店 220坪付之一炬
台南市北區「俗俗的賣」東興店昨天清晨5時30分傳出大火，凶猛火勢不僅造成面積220坪店家全毀，更波及一旁菜市場全部淪陷，所幸攤販與賣場人員及時撤離，無人傷亡。台南市消防局不排除人為縱火，警方則認為是大賣場內的冰櫃上方天花板電線走火引起。
台南市消防局昨天清晨5時許接獲火警通報，大批警消趕抵北區東興路與東豐路口的「俗俗的賣」賣場，只見現場已是火光沖天，火勢燃燒最猛處位在賣場後側的貨物分裝處，凶猛火勢瞬間延燒，短短1小時燒毀菜市場30多個攤販，並竄進鐵皮搭建的賣場內，火光照亮半邊夜空，不少住在附近的民眾從睡夢中被嚇醒，賣場與攤販員工則在驚慌中及時撤離。
警消人員表示，菜市場後方為起火點，現場並沒有會起火的可燃物，此外，附近還發現零星火點，與一般火警起火點皆集中一處的情況不同，不排除人為縱火可能性，須待火調課調查釐清，初估賣場損失約百萬。
業者向警方表示，起火點疑似在賣場內後方冰櫃上的天花板，應該電線走火引起，賣場與菜市場的損失約近千萬元。
東興里長王泉尚表示，起點處有很多裝貨用的塑膠籠子，間接助漲火勢延燒，因附近埋有瓦斯管線，不時傳出氣爆聲響，增加打火難度，警消出動多部消防車灌救，直到7時20分控制火勢。
(中國時報)
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