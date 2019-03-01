大師齊聚衛武營 開啟歌劇院

2019年03月01日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

衛武營國家藝術文化中心昨日舉辦《大師開啟歌劇院》講座，雲門舞集創辦人暨藝術總監林懷民、德國萊茵芭蕾舞團藝術總監暨首席編舞家馬汀．薛雷夫，與衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬齊聚暢談音樂、舞蹈關係，仍認為舞蹈作品應保持其獨立性，與音樂若即若離。

「音樂其實是從日常生活感受的！」林懷民表示，在路上行走，可以感受到風的律動、車輛駛過，當你打開你的感官，就能去感受到這些變化，自然也能去體會對樂曲進行的走向；但編舞過程中，音樂與舞蹈應保持若即若離的關係，舞作要保持舞蹈獨立發展，不能被音樂掩蓋舞蹈的表現。

馬汀．薛雷夫認為，他年輕時會去分析解構舞作中使用的音樂，後來發現這會讓舞蹈失去應有的神祕感與獨立性，舞蹈並不是音樂的附庸，於是他在編舞時不再解構音樂，而是要求舞者用心聆聽音樂流洩，感受隨之起舞。馬汀．薛雷夫此次與德國萊茵芭蕾舞團帶來舞作《馬勒第七號》，馬汀．薛雷夫表示，當初聽到這首曲子，為其活力四射與強烈情感撼動，深究發現樂曲中對猶太人少數民族掙扎省思，激發他挑戰以此交響曲編舞。

(中國時報)