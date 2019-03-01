美崙溪 將打造成台版塞納河
流經花蓮市的美崙溪，沿岸景致十分秀麗，沿著百年歷史的菁華橋至松園別館溪畔，更擁有絕佳的休閒遊憩條件，花蓮縣府規畫爭取預算，將美崙溪沿岸進行整治、改善排水，營造協助青創基地、重現老花蓮人當年橋下泛舟、釣魚戲水的魅力水岸親水公園。
花蓮縣議長張峻說，美崙溪承受的生活廢水在花蓮汙水下水道系統實施後已大幅減少，環保署2017年水質監測結果顯示，美崙溪已屬於「未受汙染的河川」，符合營造親水設施的條件，配合縣府完成美崙溪環境整體營造規畫，推動兼具親水機能和運動休憩的水岸環境。
民生里長吳明崇說，美崙溪菁華橋至出海口，水流十分平緩，適合遊憩活動，六十年代還有獨木舟、輕舟等休閒划船簡易設施，不少家長假日帶著小孩，還有情侶約會都來這裡划船玩水，悠閒賞景，相當受到歡迎，但後來卻不知道是什麼原因，這些遊憩設施都停辦了，任其荒廢，令人惋惜。
穿過巴黎市中心的塞納河左岸和右岸各有特色，尤其是左岸區人文風氣極盛，再加上咖啡處處飄香的加持，已成為世界各地遊客到巴黎必定造訪的地區，張峻認為，縣府或可參考塞納河的經驗，府會合作共同推動美崙溪出海口親水公園目標，讓美崙溪成為花蓮另一處值得遊客探訪的新景點。
(中國時報)
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