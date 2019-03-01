美翻了 長庚養生村八重櫻盛開
龜山區長庚養生文化村周邊八重櫻盛開，正逢228連假，遊客可沿著Z字型木棧道，從不同角度賞櫻。民眾大讚環境幽靜，彷彿是世外桃源，沒有喧囂聲，更能靜靜欣賞櫻花之美。
長庚養生村A棟旁的高氧支線旁栽種大量八重櫻，沿著木棧道往上步行，可從不同角度欣賞櫻花，抵達終點後，還有眺望台可以俯視櫻花美景。一旁的山櫻花雖然花期已過，但嫩葉已經開始冒出，綠、紅兩色彼此輝映，相當美麗。
王姓攝影達人說，該處目前知名度還不高，堪稱是龜山賞櫻祕境，他也推薦，民眾取景時，可搭配櫻花及木棧道，讓照片畫面更豐富。或者也可從眺望台往下拍攝櫻花，同樣拍下八重櫻及木棧道的景觀，相當美麗。
另外八重櫻是重瓣櫻花，花瓣非常多又細，相對於其他櫻花，花期較晚，每年賞櫻時節，同樣吸引不少遊客欣賞。目前桃園市內包含復興區恩愛農場、蘆竹區五酒桶山等地櫻花仍綻放，遊客若要趁著連假賞櫻，還需要把握時間。
(中國時報)
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