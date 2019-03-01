花博原生祕境 部落耆老示範捕魚技巧

2019年03月01日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中花博參觀人數突破500萬人次，花博紀念商品持續熱賣中！（陳世宗翻攝）

228連假何處去？台中市政府原民會特邀請花蓮縣光復鄉阿美族馬太鞍部落耆老穎艾．吾那克(Ingay Unak)，於1日下午4時30分，前往花博后里森林園區「原生祕境-Palakaw水中花園」；現場示範阿美族傳統捕魚法「Palakaw」，傳遞原住民族與土地和諧共存的生活哲學。

原民會指出，花蓮縣光復鄉阿美族馬太鞍部落族人為適應部落獨特溼地環境，發展出「Palakaw」傳統捕魚智慧；「Palakaw」中文的意義是利用Lakaw捕魚，「Lakaw」是由空心竹筒、樹枝、雜草堆組成的3層設施。這個方法使漁獲生生不息，兼具生態與環保觀念，展現阿美族傳統智慧！

市府在花博展區內設置「Palakaw阿美族馬太鞍部落傳統捕魚生態池」，以人造仿濕地呈現阿美族人特殊捕魚方式；除以靜態呈現，更規畫1日下午4時30分，由部落耆老穎艾．吾那克(Ingay Unak)現場示範傳統捕魚方式，讓民眾體會人與自然間相互依存、密不可分的關係。

台中花博參觀人數突破500萬人次，花博紀念商品持續熱賣！根據經發局統計暢銷紀念商品中，印有吉祥物石虎家族與歐米馬的紀念T恤最受歡迎；吉祥物絨毛玩偶系列商品緊追在後，顯示石虎家族與歐米馬對遊客相當具有吸引力，連帶增加紀念商品買氣。

(中國時報)