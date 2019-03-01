賴清德催票 謝龍介一例一休打臉
台南立委補選戰況激烈，蔡英文總統今將南下輔選，前行政院長賴清德、民進黨主席卓榮泰昨天上午為郭國文拉票，呼籲選民選「會做實事的人」；代表國民黨參選的謝龍介反諷，「像一例一休把勞工砍得遍體鱗傷，算是會做事嗎？」
賴清德連3天陪郭國文到市場拜票，卓榮泰也駐守台南，蔡英文總統今將與郭一同走進山區棗園、芒果園，堪稱全體總動員。
賴清德表示，立委要有本事照顧農漁民，幫忙行銷農產品也要繼續推動台南工商發展，像郭國文這樣實實在在的人才，是大家要選的人，未來順利當選，將和在地議員合作，組成「做實事服務連線」，為鄉親服務。
卓榮泰說，雖然謝龍介有明顯空戰優勢，但網紅還要看內容才能長久，強調這場選舉是影響台灣未來命運的關鍵戰，民進黨必須贏不能輸，集中全黨力量投入這場選戰。
謝龍介車隊昨天上午前往安定掃街，並赴港口慈安宮、關渡宮參拜，不少「龍粉」爭相合照、簽名。對賴清德打出「做實事牌」，謝龍介質疑，像一例一休把勞工砍得遍體麟傷，算是會做事嗎？蔡英文自誇去年賣水果5億4700萬元，並表示賣水果是好事，賴清德說法是和蔡總統對槓？
謝龍介表示，卓榮泰等人前天到麻豆代天府上疏文發誓，強調提名作業公開、公平、公正，其實這是「此地無銀三百兩」，愈解釋愈多人聽不下去。他下周會安排通路商在麻豆代天府和柚農簽約，購買約50貨櫃文旦，讓農漁民安心生活。
郭國文陣營連續3天在麻豆掃街，無黨籍陳筱諭昨也由麻豆區20位里長陪同到麻豆市場掃街，呼籲鄉親「挺在地女兒當選立委」，防止被泛綠分票拔樁。
(中國時報)
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