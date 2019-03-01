大鵬灣燈區 單日人潮破百萬

2019年03月01日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

228連假登場，被譽為史上最美燈會的2019台灣燈會再度掀起高潮，上午10點開園後人潮陸續湧進，傍晚達到最高峰，大鵬灣燈區人山人海，有的爭睹主燈秀、有的則卡位等待觀賞無人機，單日破百萬的賞燈人潮再為台灣燈會寫下歷史一頁。

2019台灣燈會在連假尚未開始前賞燈人次已669萬，不僅外地人爭先恐後要一睹這獲外媒讚為「沒有雲霄飛車的迪士尼」，就連在地屏東人也看不膩，在林邊與潮州火車站排隊等候接駁車的人龍中，就有不少「數刷」的屏東人。

下午時，潮州火車站的排隊人潮堪稱爆炸，而人群中就有已看過燈會2至3次的民眾，他們不約而同地說，燈會真的很值得一看再看，雖然排隊要等很久，但一點也沒關係，這完全不會抹滅燈會的美與賞燈的興致。

晚上6時許，首場主燈秀登場，「巨鮪來富」的美再次震撼全場，不僅整個主燈區塞爆人，位在一旁的遊客中心頂樓也是滿滿人潮。而園內人潮洶湧、園外更是車水馬龍，國3南下往大鵬灣燈區的路段一早即現車潮，而平面道路更是汽、機車多得不可思議。

屏縣府指出，傍晚5、6點時，11個停車場共2萬個停車位全滿，此外還出動800多輛接駁車，加上包遊覽車、步行、坐計程車等人，單日破百萬絕不是問題，且還有可能達到131萬，將賞燈人潮衝至800萬。

(中國時報)