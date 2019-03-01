手機詐騙訊息 中油嚴正駁斥

2019年03月01日 04:10 中國時報 台北訊

每到各種節慶，網路社群及手機通訊軟體都會出現假藉「台灣中油股份有限公司」名義，以「中油迎新年推出特別活動」為主題，宣稱加入台灣中油LINE好友，或對臉書粉絲團及文章按讚、將文章分享出去等即可獲得「中油自助加油5折券」等詐騙訊息，台灣中油澄清，該帳號非台灣中油所設，提醒社會大眾不要參加該活動，以免受騙上當。針對行為人觸犯商標法、意圖使他人受騙等不法行為，恐涉刑責，台灣中油將視情況採取法律行動。

最近網路及手機出現許多翻新的詐騙手法，其中以加入LINE群組即送貼圖、優惠券或折價券居多，逢年節出現頻率更高。去（107）年即有不肖人士多次假借「慶祝母親節分享連結即贈500元加油券」、「中油為父親節加油」及「慶祝中油100周年慶」等名義，於LINE群組發出詐騙訊息，經台灣中油檢舉並向社會大眾澄清已銷聲匿跡，詎料日前有心人士再度利用春節將近的機會，稱民眾加入台灣中油LINE好友或對粉絲團按讚等即可領取「中油自助加油5折券」，以惡劣手法欺瞞不知情民眾，藉此竊取個資或另有他圖，實不足取。

對於此類詐騙行為，台灣中油再度澄清從未在手機通訊軟體設立官方帳號，所有行銷活動均以正式新聞稿或授權加油站現場公告為依據，民眾如遇類似蓄意詐騙行為或內容，可使用通訊軟體提供之功能提出檢舉，或向台灣中油查證，以避免更多不知情民眾受害。

此外，對於該行為人假藉台灣中油名義使用企業識別標誌及官網圖片，甚至盜用「台灣中油火炬」等商標欺瞞消費者之不法行徑，台灣中油已主動調查了解，將視情況採取法律行動，以確保台灣中油資訊、交易安全，維護消費大眾權益。（中油廣告）

(中國時報)