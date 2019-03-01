獅潭柑橘供過於求 縣府助拓銷

2019年03月01日 04:10 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣獅潭鄉盛產柑橘，今年產量特別豐碩，目前還有約30萬台斤的柑橘尚未採收，卻面臨供過於求的窘境，果農憂心忡忡，盼能打開行銷通路。苗栗縣長徐耀昌立即指示縣府農業處掌握農情，並協調企業認購或與縣內營養午餐合作，擴大市場。

獅潭鄉柑橘種植面積約120公頃，年產量1700公噸，草莓種植面積約為30公頃，年產量320公噸，今年氣候宜人、風調雨順，加上果農技術精進，桶柑、草莓大豐收，然春節後柑橘卻出現滯銷現象，尚有30萬台斤尚未採收，鄉農會指出，行銷市場沒著落，讓果農相當憂心，盼政府能協助打開市場，保障果農收益。

徐耀昌隨即指示農業處掌握並協調企業或廠商認購、協請台商打開通路銷往大陸，並研議結合縣內國中小營養午餐的水果供給，幫助果農也讓學童吃得安心健康。獅潭鄉農會也於昨日至3月3日，舉辦第2場橘莓戀行銷活動，盼藉228連假吸引遊客抵獅潭悠遊好山好水的農村風情外，也推銷在地優質農產。

縣府農業處長陳錦俊表示，另有與鄉鎮市農會合作的產銷計畫，由縣府補助運費採購柑橘製作果汁等，紓解市場的供過於求，但其農藥殘留檢驗嚴格且行情偏低，還須先與農會研議配合運作。

(中國時報)