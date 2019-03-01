國中外聘老師賣電子菸 遭解聘

2019年03月01日 04:10 中國時報 王文吉 、 陳世宗

台中：中市海線一所國中魔術社曾姓外聘老師，日前將電子菸賣給學生引起各界嘩然！曾姓老師說電子菸是魔術表演用未賣菸油，並已向學校請辭。教育局指出，派員初步了解電子菸未具「菸品形狀」，應無法可罰；校方已解聘該名教師，該名學生則實施菸害防制教育。

(中國時報)