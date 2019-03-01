漆竹杯研習成果 林百貨展出
台南龍崎區素有「采竹之鄉」美名，1960年代竹編工藝盛極一時，再往前回溯，日據時期當地更廣植漆樹造林，是高經濟產業，台南市文化局107年社造結合龍崎刺竹、漆樹典故，執行「漆與竹」工藝人才培育，期待提高竹製品附加價值，為龍崎地方創生開創新契機。
「漆竹杯」工藝人才培育吸引彰化、嘉義、台南、高雄等5縣市18位學員，接受長達10周研習中，從漆樹生態、材料、工法，到蝴蝶文創與地方創生理論課程，完成做工繁複的72件漆竹杯，成果展於林百貨展至3月24日。
文化局長葉澤山表示，竹曾是台南首屈一指的民生產業。從清乾隆17年（西元1752年）城池圖，即可看出府城「竹子街」（今民權路）存在，運用長枝竹及刺竹發展竹編工藝昔日更是關廟、龍崎盛極一時的經濟產業。
他說，龍崎虎形山在日據時期廣植漆樹造林，去年文化局透過「漆與竹」工藝人才培育，結合龍崎特色竹材、漆樹典故，用意是希望提升在地美學能量，開創竹的多元性發展。
(中國時報)
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